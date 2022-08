4 Posti da Assistente Sociale all’ASP di Ferrara (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ASP di Ferrara ha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione a tempo indeterminato di 4 Assistenti Sociali, categoria D. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro Posti di Assistente Sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, posizione D1. Requisiti ed Invio della Domanda Termine per la presentazione delle domande: 19 agosto 2022, ore 12,00. Il testo integrale del bando e' disponibile e scaricabile dal sito web dell'Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it all'indirizzo specifico nell'apposita sezione «Gare e Concorsi». Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio personale dell'Asp Centro servizi alla persona, via Ripagrande n. 5 - Ferrara, al ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ASP diha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione a tempo indeterminato di 4 Assistenti Sociali, categoria D. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattrodi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, posizione D1. Requisiti ed Invio della Domanda Termine per la presentazione delle domande: 19 agosto 2022, ore 12,00. Il testo integrale del bando e' disponibile e scaricabile dal sito web dell'Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it all'indirizzo specifico nell'apposita sezione «Gare e Concorsi». Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio personale dell'Asp Centro servizi alla persona, via Ripagrande n. 5 -, al ...

