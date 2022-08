WTA Toronto 2022, Camila Giorgi piega Emma Raducanu ed approda al secondo turno! (Di martedì 9 agosto 2022) Nel primo turno del torneo WTA 1000 Toronto 2022 di tennis, nel corso del National Bank Open presented by Rogers, sul cemento outdoor canadese, Camila Giorgi piega in due set la numero 9 del seeding, la britannica Emma Raducanu, imponendosi per 7-6 (0) 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco. Per l’azzurra al secondo turno la belga Elise Mertens. Nel primo set Giorgi è costretta ad inseguire, ma per tre volte nei primi otto giochi riesce ad ottenere sempre il controbreak subito dopo aver ceduto il servizio. L’italiana manca un set point in risposta nel dodicesimo gioco, poi però domina il tie break chiudendo così sul 7-0 dopo 71 minuti. La seconda partita si apre con uno scambio di break tra secondo e terzo gioco, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Nel primo turno del torneo WTA 1000di tennis, nel corso del National Bank Open presented by Rogers, sul cemento outdoor canadese,in due set la numero 9 del seeding, la britannica, imponendosi per 7-6 (0) 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco. Per l’azzurra alturno la belga Elise Mertens. Nel primo setè costretta ad inseguire, ma per tre volte nei primi otto giochi riesce ad ottenere sempre il controbreak subito dopo aver ceduto il servizio. L’italiana manca un set point in risposta nel dodicesimo gioco, poi però domina il tie break chiudendo così sul 7-0 dopo 71 minuti. La seconda partita si apre con uno scambio di break trae terzo gioco, ma ...

