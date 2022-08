Ultime Notizie – Incidente in Brianza | auto contro bar | 7 feriti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 9 agosto 2022) Gravea mezzogiorno di oggi a Giussano, in provincia di Monza e, dove un’è andata a schiantarsiun bar di viale Rimembranze, travolgendo le persone sedute sui tavolini esterni del locale. Sette le persone rimaste coinvolte nell’: si tratta di tre donne, di 22, 51 e 80 anni, e quattro uomini, di 27, 35, 47 e 55 anni. Quattro itrasportati in codice giallo e verde negli ospedali di Desio, Carate, Niguarda e San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza, la Polizia locale di Giussano e il 118, con quattro ambulanze, un’medica ed elisoccorso. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione