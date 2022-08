Terzo Polo: Renzi apre a Calenda, ma nella fattispecie… fidarsi è bene non fidarsi sarebbe meglio! (Di martedì 9 agosto 2022) “Carlo Calenda e i suoi devono decidere se fare o no l’accordo con noi, se fare una lista unica. Noi siamo disponibili a stare in squadra perché il Terzo Polo sarebbe la grande sorpresa delle elezioni e solo con un Terzo Polo forte si potrà chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi”. Così ha Leggi su freeskipper (Di martedì 9 agosto 2022) “Carloe i suoi devono decidere se fare o no l’accordo con noi, se fare una lista unica. Noi siamo disponibili a stare in squadra perché illa grande sorpresa delle elezioni e solo con unforte si potrà chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi”. Così ha

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - marattin : Tante persone ragionevoli chiedono un’alternativa tra la destra populista e la sinistra confusionaria. Il Terzo Pol… - PoliticaPerJedi : @Mobius79311435 @Matmico No, voglio capire se l’elettorato del terzo polo ha chiare tutte le possibili prospettive… - Edenprofile : @CarloCalenda se non sarà il leader di un ipotetico terzo polo allora candidate Mara Carfagna. Niente ticket, la Ca… -