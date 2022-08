Sky-DAZN, primi problemi per l’accordo Serie A: c’è una bocciatura (Di martedì 9 agosto 2022) Spuntano i primi problemi riguardanti l’accordo tra Sky e DAZN. Infatti in queste ore è arrivata una prima bocciatura: cos’è successo. In queste ore Sky e DAZN hanno trovato l’accordo per la trasmissione delle partite di Serie A. Infatti c’è stata la stretta di mano tra le due parti. Adesso però spunta una clamorosa bocciatura: tutti i dettagli. primi problemi per i due colossi televisivi (via WebSource)Sono passate pochissime ore dall’ufficializzazione dell’accordo tra DAZN e Sky eppure già sono spuntati i primi problemi. Infatti a pronunciarsi su quanto avvenuto ci ha pensato il Codacons. L’associazione ha quindi ... Leggi su vesuvius (Di martedì 9 agosto 2022) Spuntano iriguardantitra Sky e. Infatti in queste ore è arrivata una prima: cos’è successo. In queste ore Sky ehanno trovatoper la trasmissione delle partite diA. Infatti c’è stata la stretta di mano tra le due parti. Adesso però spunta una clamorosa: tutti i dettagli.per i due colossi televisivi (via WebSource)Sono passate pochissime ore dall’ufficializzazione deltrae Sky eppure già sono spuntati i. Infatti a pronunciarsi su quanto avvenuto ci ha pensato il Codacons. L’associazione ha quindi ...

vditrapani : 1- Dazn aumenta i prezzi del 50% 2- viste le palesi carenze nel servizio, fa un accordo con Tim e Sky, che però ric… - sportface2016 : +++Accordo #Sky-#Dazn: dall'8 agosto arriva la App e un canale dove si potranno vedere le altre 7 partite che non trasmette #Sky+++ - sportface2016 : +++#Dazn e #Tim firmano l'accordo, non c'è più esclusiva. #Dazn può sbarcare su #Sky+++ - quintinocavallo : @becca0875 @Pattu1967 Ma io intendo in caso se mio suocero intestatario del contratto dazn ha sky e love tramite tv… - walnut_85 : @DAZN_HELP_ITA Durante la procedura di attivazione del canale ZONA DAZN su SKY mi sono stati addebitati i 5 euro ma… -