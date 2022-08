Scream 6, Neve Campbell: "Se fossi stata un uomo mi avrebbero offerto di più" (Di martedì 9 agosto 2022) L'attrice Neve Campbell è tornata a parlare del motivo per cui ha rifiutato di recitare in Scream 6 dopo l'offerta economica ricevuta dalla produzione. In Scream 6 non tornerà la protagonista Neve Campbell e ora l'attrice ha nuovamente parlato del motivo per cui non riprenderà la parte di Sidney Prescott. La notizia del suo addio alla saga horror era stata confermata nel mese di giugno con un comunicato in cui si svelava che l'offerta economica ricevuta non era all'altezza delle aspettative. Neve Campbell, intervistata da People, ha ora spiegato: "Non provavo la sensazione che quello che mi stava venendo offerto equivalesse al valore che porto a questo franchise, e a quello che ho dato alla saga per 25 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) L'attriceè tornata a parlare del motivo per cui ha rifiutato di recitare in6 dopo l'offerta economica ricevuta dalla produzione. In6 non tornerà la protagonistae ora l'attrice ha nuovamente parlato del motivo per cui non riprenderà la parte di Sidney Prescott. La notizia del suo addio alla saga horror eraconfermata nel mese di giugno con un comunicato in cui si svelava che l'offerta economica ricevuta non era all'altezza delle aspettative., intervida People, ha ora spiegato: "Non provavo la sensazione che quello che mi stava venendoequivalesse al valore che porto a questo franchise, e a quello che ho dato alla saga per 25 ...

