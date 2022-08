Sbaglia manovra e finisce giù per la scalinata con la Fiat Punto: tragedia sfiorata in paese (Di martedì 9 agosto 2022) finisce con l' auto su una scalinata . È accaduto nel pomeriggio di ieri a Matino nel Salento . Alla guida della vettura, una Fiat Punto , c'era un anziano del posto. L'uomo stava transitando lungo le ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022)con l' auto su una. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Matino nel Salento . Alla guida della vettura, una, c'era un anziano del posto. L'uomo stava transitando lungo le ...

leggoit : Sbaglia manovra e finisce giù per la #scalinata con la Fiat Punto: tragedia sfiorata in paese FOTO - tiellone75 : @huchukato Io preferivo tenere sempre i piedi sulla struttura metallica. Odiavo anche i cestelli, perché se l’opera… - GemmiVerter : @Monica09058845 Se sbaglia manovra disfa mezza piazza. - ParliamoDiNews : Sbaglia manovra e l`auto rovina per 60 metri lungo la scarpata (FOTO): miracolati i due occupanti - il Dolomiti… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Napoli: aliscafo diretto ad Ischia sbaglia la manovra e finisce sulla banchina del porto partenopeo https:… -