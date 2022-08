Sanchez Galatasaray, i turchi confermano: «Abbiamo parlato un paio di volte» (Di martedì 9 agosto 2022) Sanchez Galatasaray, il club turco conferma il proprio interesse per l’ex attaccante dell’Inter: ecco l’annuncio Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Galatasaray, ha ammesso l’interesse del club turco per Alexis Sanchez, appena svincolatosi dall’Inter. Le sue parole ai media turchi. LE PAROLE – «Sanchez è uno dei giocatori che vogliamo. Oltre ad Arda Turan è intervenuto anche Hakan Çalhano?lu per convincerlo. Abbiamo parlato con lui un paio di volte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022), il club turco conferma il proprio interesse per l’ex attaccante dell’Inter: ecco l’annuncio Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del, ha ammesso l’interesse del club turco per Alexis, appena svincolatosi dall’Inter. Le sue parole ai media. LE PAROLE – «è uno dei giocatori che vogliamo. Oltre ad Arda Turan è intervenuto anche Hakan Çalhano?lu per convincerlo.con lui undi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

