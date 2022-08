Recensione Xenoblade Chronicles 3 | film o videogioco?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 9 agosto 2022) In questaandremo a scoprire3, l’ultimo capitolo della saga approdato da poco su Nintendo Switch A distanza di 5 anni dal secondo capitolo e ben 11 anni di distanza dall’uscita italiana del primo,ritorna sul mercato per cercare di accaparrarsi una fetta importante di pubblico. Le intenzioni degli sviluppatori di costruire un gioco “mastodontico” e che rimanga nella memoria degli appassionati, saranno state ricompensate? Non ci resta che iniziare questaper scoprire come si è comportato3 sulla nostra Nintendo Switch. Una storia già raccontata Le avventure si svolgono nel mondo di Aionios in un arco temporale ben distante da quelli relativi al primo e al secondo ...