Le verdure fanno davvero bene al cuore? A quanto pare no | Un nuovo studio potrebbe sfatare il mito

(Di martedì 9 agosto 2022) Lealla salute. Una frase che ci sentiamo ripetere fin da piccoli, soprattutto dai nostri medici. Tuttavia un recentedel Regno Unito ha provato che lenon sono poi l’elisir di lunga vita. Si tratta di unoconcluso recentemente, portato avanti per ben 12 anni dai ricercatori dell’Università di Oxford. Sembrerebbeun paradosso, ma loha provato che mangiare l’adeguata dose giornaliera dinon servea scongiurare la possibilità di malattie cardiache. Soltanto un anno prima un equipe di ricercatori Australiani aveva dichiarato l’esatto opposto: mangiare un piatto dicrude al giorno (come ...

paola124291 : @LICIO15 @LiberataItalia @sweetlullaby0 @anto_galli4 @Ao_estica_zz @zaiapresidente @LegaSalvini Era mo' fanno male… - LiberataItalia : RT @paola124291: @LICIO15 @LiberataItalia @sweetlullaby0 @anto_galli4 @Ao_estica_zz @zaiapresidente @LegaSalvini Sì, è vero, una gragnuola,… - Ao_estica_zz : RT @paola124291: @LICIO15 @LiberataItalia @sweetlullaby0 @anto_galli4 @Ao_estica_zz @zaiapresidente @LegaSalvini Sì, è vero, una gragnuola,… - paola124291 : @LICIO15 @LiberataItalia @sweetlullaby0 @anto_galli4 @Ao_estica_zz @zaiapresidente @LegaSalvini Sì, è vero, una gra… - satellix1966 : @SaverioMascaro Il caldo più le verdure fanno questi scherzi ?????????? -

inNaturale.com

...che modo digiunare un giorno a settimana aiuterebbe a perdere peso I risultati degli studi... il giorno prima del digiuno dovremmo mangiare solo cibi leggeri comeo zuppe. In questo modo ...Sono un vero spasso, mimolto ridere con i loro piccoli ragionamenti". In tv ogni tanto ... lui cucina molto più di me, si alza la mattina presto per preparare le. Io invece mi alzo con ... Le verdure potrebbero non fare poi così bene al cuore