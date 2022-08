monikindaaaa : L'assalto continuo: Open Arms mette in mare un'altra nave - ArmandoPalermi : Saldo e forte è solo l’albero che subisce il frequente assalto del vento; è il continuo scuotimento a dargli più ro… - AndreaAdamo16 : Io comunque continuo a pensare che prima o poi l'assalto a Frattesi Pinto lo fa - kemess__ : @rulajebreal @LaStampa @MassimGiannini infatti i media in Russia sono sotto continuo assalto, vero? -

ilGiornale.it

Un'altra nave si prepara a toccare le coste italiane con il suo carico di migranti . Quest'oggi da Barcellona è salpata per il primo viaggio Open Arms Uno , che la ong omonima ha eletto come sua ...... (Italia compresa), che con ilinvio di armamenti all'Ucraina, si sono auto nominati ... colpendo il punto di dispiegamento temporaneo della 95ª brigata d'aereo nell'area di ... L'assalto continuo: Open Arms mette in mare un'altra nave La ong ha varato la sua nave ammiraglia, che è già salpata in direzione del mar Mediterraneo centrale. A bordo ha posto per almeno mille migranti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump, perquisita dall'Fbi la sua residenza in Florida: portate via scatole di documenti ...