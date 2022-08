Juventus, CdS: “Kostic ad un passo ad essere bianconero” (Di martedì 9 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta ad oggi il CdS la trattativa che potrebbe portare Kostic alla Juventus è davvero allo stato avanzato. Il ragazzo vuole Torino. “Prima mossa: Filip Kostic. Ormai ci siamo per l’attaccante esterno dell’Eintracht Francoforte. Forte dell’intesa già raggiunta nei giorni scorsi con il giocatore, la Juve sta lavorando ai dettagli dell’accordo con il club tedesco. E’ stato un lunedì di contatti continui tra le società, proseguiti nella serata di ieri con un incontro con l’agente del serbo, Alessandro Lucci, per definire la stretta di mano con l’Eintracht. Il confronto è proseguito a lungo, proprio per chiudere rapidamente l’affare, anche perchè da oggi il club tedesco, vincitore dell’ultima Europa League, si dovrà concentrare sulla Supercoppa europea in programma domani contro il Real Madrid a ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS la trattativa che potrebbe portareallaè davvero allo stato avanzato. Il ragazzo vuole Torino. “Prima mossa: Filip. Ormai ci siamo per l’attaccante esterno dell’Eintracht Francoforte. Forte dell’intesa già raggiunta nei giorni scorsi con il giocatore, la Juve sta lavorando ai dettagli dell’accordo con il club tedesco. E’ stato un lunedì di contatti continui tra le società, proseguiti nella serata di ieri con un incontro con l’agente del serbo, Alessandro Lucci, per definire la stretta di mano con l’Eintracht. Il confronto è proseguito a lungo, proprio per chiudere rapidamente l’affare, anche perchè da oggi il club tedesco, vincitore dell’ultima Europa League, si dovrà concentrare sulla Supercoppa europea in programma domani contro il Real Madrid a ...

