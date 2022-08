(Di martedì 9 agosto 2022) Roma. Attimi di paura ieri a seguito di un terribilestradale. Un uomo di 64 anni ha perso il controllo della propriache si è poita. La vittima è stata poi condotta all’ospedale San Giovanni in. Oltre l’ambulanza sul posto anche la polizia locale che dovrà ora ricostruire la dinamica dell’accaduto. Leggi anche: Tragicoalle porte di Roma: sicon il quad, morto 32ennein via Platina: cosa è successo Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Bortolomeo Platina, nel quartiere Appio Latina. Qui, come anticipato, un— una Toyota Yaris — con a bordo unsi èta. Serie le condizioni dell’uomo che era ...

CorriereCitta : Incidente all’Appio Latino: auto si ribalta, in codice rosso un 64enne - quartomiglio : Incidente all'Appio Latino: auto ribaltata, grave un 64enne -

RomaToday

Resta ricoverato in gravissime condizioni'ospedale Umberto I l'operaio 40enne che venerdì mattina è ...al momento dell'. ... Il giorno successivo altroin via Marini, zona...Giovedì mattina un altrosul lavoro poteva finire in tragedia. In via Luigi Gaetano Marini'altezza del civico 42,'interno di un cantiere per lavori di rifacimento della facciata di un palazzo, un uomo di 41 ... Incidente all'Appio Latino: auto ribaltata, grave un 64enne