Il tira e molla sulle alleanze penalizza tutti i partiti coinvolti: cosa emerge dai sondaggi. Gradimento leader: in testa Meloni, poi Conte (Di martedì 9 agosto 2022) Una frenata dei due battistrada, una piccola ripresa degli inseguitori. E’ ciò che emerge dal sondaggio settimanale del lunedì di Swg per il TgLa7. Secondo l’istituto triestino la prima forza politica, anche se per qualche decimale, è ancora Fratelli d’Italia che ad oggi Conterebbe sul 23,8 per cento dei voti, quasi mezzo punto in meno della settimana precedente. Stessa frenata anche per il Partito democratico, che arretra al 23,3%. Rosicchiano qualcosa invece sia la Lega, che sale al 12,5%, che il Movimento 5 stelle, in leggero recupero al 10,4%. Rispetto a una settimana fa, è evidente come tutte le forze coinvolte nel ginepraio di alleanze con il Pd stiano già pagando il conto dal punto di vista dei consensi. La ritirata di Carlo Calenda, ma anche la decisione di Verdi e Sinistra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Una frenata dei due battistrada, una piccola ripresa degli inseguitori. E’ ciò chedalo settimanale del lunedì di Swg per il TgLa7. Secondo l’istituto triestino la prima forza politica, anche se per qualche decimale, è ancora Fratelli d’Italia che ad oggirebbe sul 23,8 per cento dei voti, quasi mezzo punto in meno della settimana precedente. Stessa frenata anche per il Partito democratico, che arretra al 23,3%. Rosicchiano qualinvece sia la Lega, che sale al 12,5%, che il Movimento 5 stelle, in leggero recupero al 10,4%. Rispetto a una settimana fa, è evidente come tutte le forze coinvolte nel ginepraio dicon il Pd stiano già pagando il conto dal punto di vista dei consensi. La rita di Carlo Calenda, ma anche la decisione di Verdi e Sinistra ...

