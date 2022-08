Digimon Survive Recensione, la Novel che non ti aspetti (Di martedì 9 agosto 2022) La storia (produttiva) di Digimon Survive meriterebbe un testo ben più lungo di questa Recensione. Digimon Survive, infatti, è stato annunciato nel 2018 e poi continuamente rimandato, fino a quasi perderne le tracce. Il gioco fu dato addirittura per cancellato a causa Covid e problematiche annesse a febbraio 2022, quando il sito ufficiale scomparve misteriosamente per qualche giorno, alla fine fu confermato definitivamente per luglio 2022. E ora eccolo qui tra le nostre mani “digiprescelte”, avide delle promesse succedutesi in 4 anni di travagliata produzione. Promesse in larga parte mantenute per la verità; se non fosse che in quattro anni la memoria rischia di fare cilecca. E di diluire fin troppo l’hype per una nuova storia inedita e molto più dark del normale, con protagonisti nuovi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) La storia (produttiva) dimeriterebbe un testo ben più lungo di questa, infatti, è stato annunciato nel 2018 e poi continuamente rimandato, fino a quasi perderne le tracce. Il gioco fu dato addirittura per cancellato a causa Covid e problematiche annesse a febbraio 2022, quando il sito ufficiale scomparve misteriosamente per qualche giorno, alla fine fu confermato definitivamente per luglio 2022. E ora eccolo qui tra le nostre mani “digiprescelte”, avide delle promesse succedutesi in 4 anni di travagliata produzione. Promesse in larga parte mantenute per la verità; se non fosse che in quattro anni la memoria rischia di fare cilecca. E di diluire fin troppo l’hype per una nuova storia inedita e molto più dark del normale, con protagonisti nuovi ...

ChrisKozato : Grazie digimon survive... Non c era bisogno di ricordarmi gli unici sopravvissuti e i morti in questa prima run ?????? - Maferladis : RT @franklinboards: terminei digimon survive - franklinboards : terminei digimon survive - BlueWu02 : RT @thegamesbrew: Digimon Survive - Provo Per la Prima Volta un Gioco Sui Digimon... [Gameplay ITA] @BandaiNamcoIT @BandaiNamcoEU #Digimon… - baeyejir : @previaxd Digimon Survive no PC! -