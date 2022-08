Davide Bonolis, chi è il figlio del conduttore Paolo: età, squadra e ruolo del calciatore (Di martedì 9 agosto 2022) Davide Bonolis è il figlio del noto conduttore Paolo e in queste ore è balzata su diverse testate sportive la notizia della firma del ragazzo con il club di calcio della Triestina. Lui come il padre è molto appassionato di calcio così come grande tifoso dell’Inter. Davide Bonolis, chi è il figlio del conduttore Paolo: età Davide Bonolis è nato a Roma nel gennaio del 2004 ed è il figlio del conduttore conosciuto Paolo e dell’opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli. Nella sua vita a parte gli studi, la priorità è il calcio. Inoltre, così come il padre anche lui è un tifoso dell’Inter. Davide ha una famiglia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022)è ildel notoe in queste ore è balzata su diverse testate sportive la notizia della firma del ragazzo con il club di calcio della Triestina. Lui come il padre è molto appassionato di calcio così come grande tifoso dell’Inter., chi è ildel: etàè nato a Roma nel gennaio del 2004 ed è ildelconosciutoe dell’opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli. Nella sua vita a parte gli studi, la priorità è il calcio. Inoltre, così come il padre anche lui è un tifoso dell’Inter.ha una famiglia ...

