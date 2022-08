Cortocircuito all'Onu. Libertà di religione anche per atei e vegani (Di martedì 9 agosto 2022) Ci vuole Libertà di religione anche per atei e vegani, rivendica Nazila Ghanea, la nuova incaricata Onu per la Libertà di religione. In effetti il suo titolo completo è “incaricata per la Libertà di religione o convinzione”, e ciò porterebbe a pensare che quella o sia una disgiunzione esclusiva: in tal caso, tuttavia, vorrebbe dire che le religioni non sono mere convinzioni personali, quindi hanno una valenza oggettiva tanto quanto le più ardite rivendicazioni scientifiche di atei e vegani, ma anche – che so – di marxisti e ambientalisti. Non a caso allora Nazila Ghanea si affretta a specificare che il suo incarico presuppone una “piena eguaglianza tra pensiero, coscienza, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 9 agosto 2022) Ci vuolediper, rivendica Nazila Ghanea, la nuova incaricata Onu per ladi. In effetti il suo titolo completo è “incaricata per ladio convinzione”, e ciò porterebbe a pensare che quella o sia una disgiunzione esclusiva: in tal caso, tuttavia, vorrebbe dire che le religioni non sono mere convinzioni personali, quindi hanno una valenza oggettiva tanto quanto le più ardite rivendicazioni scientifiche di, ma– che so – di marxisti e ambientalisti. Non a caso allora Nazila Ghanea si affretta a specificare che il suo incarico presuppone una “piena eguaglianza tra pensiero, coscienza, ...

