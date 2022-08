Calenda-Renzi, accordo tutto in salita: la mossa disperata è la Carfagna candidata premier (Di martedì 9 agosto 2022) “Nulla”. Già all’ora di pranzo, a chi gli chiedeva lumi, Matteo Renzi rispondeva che ancora non era aria per una intesa con Carlo Calenda. Il ‘lavorio’ tra Azione e Iv in realtà è partito, ma ancora mancano alcuni pezzi per definire il puzzle. Il leader di Italia viva ha messo sul tavolo la sua disponibilità, anche di fronte a chi nel suo partito non ha nascosto dubbi e rischi: “Se Calenda ci sta, noi ci siamo. Il terzo polo richiede generosità e impegno”, ha spiegato Renzi. Fase di studio e di tatticismo tra Calenda e Renzi Una apertura rispetto alla quale, però, “da Azione” sono arrivate “reazioni molto fredde”, è stata la valutazione fatta in serata da fonti di Iv. Da parte sua, Calenda non ha chiuso all’intesa: “Stiamo lavorando ad un accordo per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) “Nulla”. Già all’ora di pranzo, a chi gli chiedeva lumi, Matteorispondeva che ancora non era aria per una intesa con Carlo. Il ‘lavorio’ tra Azione e Iv in realtà è partito, ma ancora mancano alcuni pezzi per definire il puzzle. Il leader di Italia viva ha messo sul tavolo la sua disponibilità, anche di fronte a chi nel suo partito non ha nascosto dubbi e rischi: “Seci sta, noi ci siamo. Il terzo polo richiede generosità e impegno”, ha spiegato. Fase di studio e di tatticismo traUna apertura rispetto alla quale, però, “da Azione” sono arrivate “reazioni molto fredde”, è stata la valutazione fatta in serata da fonti di Iv. Da parte sua,non ha chiuso all’intesa: “Stiamo lavorando ad unper ...

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - matteosalvinimi : Mentre Calenda, Renzi, Letta, Di Maio e Speranza giocano e litigano, la Lega propone di estendere la Flat Tax al 15… - CarloSantaroni : RT @katnip74: @PoliticaPerJedi No, i programmi di Calenda e Renzi sono chiari e mi piacciono. Il PD non ce lo fa sapere, non lo ha, unica c… - GiuseppePepe10 : RT @MicheleBonates3: Qualcuno ha ancora dei dubbi che Renzi e Calenda siano le più grandi bufale della politica italiana di tutti i tempi? -