Calcio: Lipsia, ufficiale l'acquisto di Sesko che resta in prestito per un anno al Salisburgo (Di martedì 9 agosto 2022) Lipsia, 9 ago. - (Adnkronos) - Il Lipsia ha ufficializzato l'acquisto di Benjamn Sesko dal Salisburgo. Il 19enne attaccante sloveno ha firmato un contratto fino al 2028 ma resterà in prestito al club austriaco fino al termine della stagione 2022/2023.

