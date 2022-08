Biasin: “Inter più completa del Milan, ma la scorsa stagione…” (Di martedì 9 agosto 2022) Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sulla stagione che sta per iniziare, in particolare su Inter e Milan, favorite per lo scudetto Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 agosto 2022) Il giornalista Fabrizioha detto la sua sulla stagione che sta per iniziare, in particolare su, favorite per lo scudetto

Giuseppeviceco4 : #Inter Risoluzione di #Sanchez Fabrizio Biasin 5 mln. lordi Pasquale Guarro 10 mln. lordi Mediaset 7 mln. lordi To… - Queen_Mary_Na : POV: Sei non Biasin ma un dirigente dell’Inter e scegli scientemente per qualche astruso motivo di inserire, per ve… - Mario23MA : @MarcoGuidi13 @FBiasin Nella mia risposta ho scritto che l’operazione serviva al Inter, per il FPF. Il problema è c… - Cappe832 : @MauProx @G_Adragna @Spazzol @FBiasin @90ordnasselA @Gazzetta_it Che cazzo stai a di? Suma è stipendiato dall’AC Mi… - _Alexx_14 : @FBiasin Biasin se due giocano da protagonisti al sassuolo e uno viene sfanculato in prestito dall'inter c'è differenza -