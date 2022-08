Biagio D'Anelli ha un nuovo amore: è una famosa conduttrice, addio a Miriana Trevisan (Di martedì 9 agosto 2022) La vita sentimentale di Biagio D'Anelli torna ad essere oggetto di attenzione da parte del grande pubblico della tv. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP non è nuovo a queste indiscrezioni. Al tempo del reality, D'Anelli aveva già fatto parlare di sé per un flirt nonostante fosse già fidanzato. Oggi, accanto a lui, c'è un'altra donna. Biagio D'Anelli è un talent scout e un dj. Il primo motivo della sua notorietà è stato la sua partecipazione all'undicesima edizione del Grande Fratello, il reality show che permette di osservare le persone 24 ore su 24. Dopo una prima volta, Biagio è tornato nella casa più seguita di Italia anche per un edizione VIP. A quell'epoca risale il suo flirt con Miriana Trevisan. Fu un momento particolare ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022) La vita sentimentale diD'torna ad essere oggetto di attenzione da parte del grande pubblico della tv. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP non èa queste indiscrezioni. Al tempo del reality, D'aveva già fatto parlare di sé per un flirt nonostante fosse già fidanzato. Oggi, accanto a lui, c'è un'altra donna.D'è un talent scout e un dj. Il primo motivo della sua notorietà è stato la sua partecipazione all'undicesima edizione del Grande Fratello, il reality show che permette di osservare le persone 24 ore su 24. Dopo una prima volta,è tornato nella casa più seguita di Italia anche per un edizione VIP. A quell'epoca risale il suo flirt con. Fu un momento particolare ...

Redonlymy : #solearmy. Sul solco del gfvip l ‚evento di ieri sera è stata l‘ennesima pagliacciata. In pratica hanno dato luce a… - IsaeChia : #GfVip 6, Biagio D’Anelli dimentica Miriana Trevisan con un’iconica ex naufraga? L’indiscrezione L’ex Vippone si s… - Ginevracasalin : Ma del bacio tra Gianni Sperti e Biagio D'Anelli ne vogliamo parlare? Volooooo - Ginevracasalin : Ma del bacio tra Gianni Sperti e Biagio D'Anelli ne vogliamo parlare?? - BarbaraVaria : @demoanto9 Biagio d anelli ha messo delle storie cn Sophie e un’altra con Ale e Sophie…io non riesco a postare il video se riesci tu -