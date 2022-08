Barbara D’Urso, in costume a 65 anni scatena i fan… Ma anche gli hater (Di martedì 9 agosto 2022) Vacanze all’insegna del relax per Barbara D’Urso, che sta trascorrendo la sua pausa estiva in compagnia di parenti e amici al mare, in attesa di riprendere i suoi ritmi al timone di Pomeriggio Cinque dai primi di settembre 2022. La conduttrice ha letteralmente riempito il suo profilo Instagram di scatti che la ritraggono rilassata e serena sul bagnasciuga, a bordo di una barca o in piscina, mostrando il fisico in forma a 65 anni. Nel suo ultimo post, Barbara D’Urso ha postato una sequenza di tre immagini mentre indossa un costume intero bianco che le illumina l’abbronzatura e mette in risalto la silhouette. “E lo stacco di gambe nella foto 3?”, ha scritto nella caption, imputando al grandangolo il merito, (o la colpa), di aver fatto sembrare le sue gambe lunghissime. ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 9 agosto 2022) Vacanze all’insegna del relax per, che sta trascorrendo la sua pausa estiva in compagnia di parenti e amici al mare, in attesa di riprendere i suoi ritmi al timone di Pomeriggio Cinque dai primi di settembre 2022. La conduttrice ha letteralmente riempito il suo profilo Instagram di scatti che la ritraggono rilassata e serena sul bagnasciuga, a bordo di una barca o in piscina, mostrando il fisico in forma a 65. Nel suo ultimo post,ha postato una sequenza di tre immagini mentre indossa unintero bianco che le illumina l’abbronzatura e mette in risalto la silhouette. “E lo stacco di gambe nella foto 3?”, ha scritto nella caption, imputando al grandangolo il merito, (o la colpa), di aver fatto sembrare le sue gambe lunghissime. ...

