WTA Toronto 2022, Martina Trevisan si arrende a Beatriz Haddad Maia in tre set (Di lunedì 8 agosto 2022) Si chiude immediatamente l’avventura di Martina Trevisan al WTA 1000 di Toronto. La tennista azzurra, numero 26 al mondo, deve alzare bandiera bianca contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che si porta a casa la contesa con il punteggio di 6-2 2-6 6-2 in poco più di due ore. Ora per la verdeoro una tra la brasiliana Storm Sanders e la canadese Leylah Annie Fernandez, numero 13 delle classifiche mondiali. Nel primo set è la cilindrata maggiore della brasiliana ad avere la meglio. Martina va immediatamente in difficoltà ed è sotto di un break dopo un primo gioco durissimo, portato a casa dalla Haddad Maia al quinto tentativo. L’azzurra avrebbe subito due chance per rimettersi in piedi, ma non le sfrutta: saranno le uniche della prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Si chiude immediatamente l’avventura dial WTA 1000 di. La tennista azzurra, numero 26 al mondo, deve alzare bandiera bianca contro la brasiliana, che si porta a casa la contesa con il punteggio di 6-2 2-6 6-2 in poco più di due ore. Ora per la verdeoro una tra la brasiliana Storm Sanders e la canadese Leylah Annie Fernandez, numero 13 delle classifiche mondiali. Nel primo set è la cilindrata maggiore della brasiliana ad avere la meglio.va immediatamente in difficoltà ed è sotto di un break dopo un primo gioco durissimo, portato a casa dallaal quinto tentativo. L’azzurra avrebbe subito due chance per rimettersi in piedi, ma non le sfrutta: saranno le uniche della prima ...

ShesmeanO : @BeExtravaganza Wta Toronto ?? - sportface2016 : #Trevisan è già out da #Toronto: Martina si arrende in tre set alla #HaddadMaia - zazoomblog : LIVE – Trevisan-Haddad Maia 2-6 4-1 primo turno Wta 1000 Toronto 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Trevisan-Haddad… - online_sport_ro : @Simona_Halep incepe in forta la Toronto #WTA #Tennis - rolzie1 : RT @SharpSportsLLC: 8/8 WTA Toronto Caroline Garcia -170 ?? -