(Di lunedì 8 agosto 2022) Nel business,è una delle personalità più ascoltate e apprezzate. L’exin AEW, ha dato molti buoni consigli è ancoracontinua ad aiutare le giovani leve a crescere. Nell’ultimo episodio del suo podcast, “Gentleman Villain”, ha spiegato quanto accaduto di recente con unvisto a Dark. Le parole di“Ho avvicinato un ragazzo recentemente. Gli ho detto: lotti a Dark da un bel po’. Permettimi di cambiare la tua prospettiva. Ogni esposizione è una gran cosa. Una opportunità da non perdere. Ma non farti distrarre da. Preoccupati di quello che dicono i producer e coloro che tentano di aiutarti, i tuoi colleghi più anziani o i tuoi amici. Parla con loro. Non far caso a ...

Zona_Wrestling : William Regal: “I wrestler di oggi seguono troppo Twitter e meno chi potrebbe aiutarli” - IsolaWrestling : William Regal aggiorna sul suo rapporto con Triple H - theshieldofspo1 : William Regal: il suo rapporto con Triple H -

The Shield Of Wrestling

I due, accompagnati da, si presentano sullo stage e li applaudono per il grande match, ma al tempo stesso rendono ben chiare le loro intenzioni. Dove vedere Death Before Dishonor Il ...Castagnoli è adesso anche un membro ufficiale del Blackpool Combat Club , stable guidata da, e lotterà alla puntata di Blood & Guts, in programma mercoledì. Con molta probabilità sarà ... William Regal: il suo rapporto con Triple H William Regal ha avuto modo di parlare del suo rapporto con Triple H, attuale direttore del team creativo della WWE. I due hanno lavorato per ...Brutto colpo per la Regina Elisabetta, tutta la famiglia reale e i sudditi inglesi: è crisi tra il Principe e la moglie ...