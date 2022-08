Tre cuccioli trovati morti in una casa-discarica. L’appello per salvare gli altri (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto In una casa-discarica, a Varcaturo, i carabinieri hanno trovato 30 cani tra cui 8 cuccioli lasciati senza cibo nè acqua. Per la casa lager, è stata denunciata una 50enne con l’accusa di maltrattamenti agli animali e gestione illecita di rifiuti. La stessa persona era stata colpita da un provvedimento di sfratto qualche giorno prima e ora è affidata ai servizi sociali. Gli animali sono stati soccorsi dal servizio veterinario dell’Asl ma, purtroppo, tre di loro sono stati trovati già morti a causa della malnutrizione che hanno patito. I volontari adesso stanno cercando persone che adottino i superstiti. “Intanto – dichiara il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli – Voglio ringraziare i carabinieri, l’Asl e i volontari per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto In una, a Varcaturo, i carabinieri hanno trovato 30 cani tra cui 8lasciati senza cibo nè acqua. Per lalager, è stata denunciata una 50enne con l’accusa di maltrattamenti agli animali e gestione illecita di rifiuti. La stessa persona era stata colpita da un provvedimento di sfratto qualche giorno prima e ora è affidata ai servizi sociali. Gli animali sono stati soccorsi dal servizio veterinario dell’Asl ma, purtroppo, tre di loro sono statigiàa causa della malnutrizione che hanno patito. I volontari adesso stanno cercando persone che adottino i superstiti. “Intanto – dichiara il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli – Voglio ringraziare i carabinieri, l’Asl e i volontari per ...

