Traffico Roma del 08-08-2022 ore 11:30 (Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico rallentato per lavori sulla Cassia bis in prossimità del raccordo verso Roma rallentamenti per lavori anche sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino Verso il raccordo un restringimento di carreggiata sulla via Salaria rallenta il Traffico tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est Traffico ancora rallentato per un incidente in via dei Platani altezza incrocio con via Delle sequoie nuovi lavori di potatura da questa mattina in via Prenestina chiusa la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 5 14 e 19 le linee 514 vengono sostituite da bus sull’intero percorso mentre la linea 19 continuerà a viaggiare su rotaia tra piazza Risorgimento e Piazza di Porta Maggiore è sostituita da bus tra ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltorallentato per lavori sulla Cassia bis in prossimità del raccordo versorallentamenti per lavori anche sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino Verso il raccordo un restringimento di carreggiata sulla via Salaria rallenta iltra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale estancora rallentato per un incidente in via dei Platani altezza incrocio con via Delle sequoie nuovi lavori di potatura da questa mattina in via Prenestina chiusa la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 5 14 e 19 le linee 514 vengono sostituite da bus sull’intero percorso mentre la linea 19 continuerà a viaggiare su rotaia tra piazza Risorgimento e Piazza di Porta Maggiore è sostituita da bus tra ...

