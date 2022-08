Rivoluzione verde | il sindaco di Bari Decaro | “Clima? Serve più coraggio e anche con scelte impopolari da parte delle istituzioni”

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il tema dell’ambiente va inserito nei programmi politici. Per questo, Antonio, ingegnere e presidente dell’Anci oltre chedi(in quota Pd), ha lanciato un appello allepolitiche: “Quella delè una sfida da affrontare con più. Se necessario,con“. Secondo il primo cittadino: “Allespetta il compito di fare di più, di far diventare l’ambiente e il contrasto al cambiamentotico il cuoreagende politiche estrategie. Non iniziative spot, ma programmi organici”, ha dichiarato a Repubblica.ha parlato di...

LIRRIVERENTE3 : Clima, Decaro: “La rivoluzione verde deve partire dalle grandi città con trasporti pubblici gratuiti” OK.... PERO'… - peterkama : Clima, Decaro: “La rivoluzione verde deve partire dalle grandi città con trasporti pubblici gratuiti” OK.... PERO'… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Clima, Decaro: “La rivoluzione verde deve partire dalle grandi città con trasporti pubblici gratuiti” [di Domenico Castella… - MarcG_69 : #Clima, Decaro: “La rivoluzione verde deve partire dalle grandi città con trasporti pubblici gratuiti” #ambiente… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Clima, Decaro: “La rivoluzione verde deve partire dalle grandi città con trasporti pubblici gratuiti” [di Domenico Castella… -

la Repubblica

Mediobanca ritiene che il gruppo sia ben posizionato per svolgere un ruolo primario come abilitatore delladell'idrogeno, con un profilo rischio - rendimento senza precedenti ...Scienziati, associazioni, comitati mobilitati. Ma anche i sindaci, sentinelle dei territori, sono chiamati in causa dall'appello ai partiti affinché mettano l'ambiente sulla lista dei loro programmi. ... Clima, Decaro: “La rivoluzione verde deve partire dalle grandi città con trasporti pubblici gratuiti” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La proposta dell'edificazione dell'area riscalda gli animi in maggioranza Nuovo ospedale di primo livello a San Benedetto del Tronto. La consigliera comunale di Rivoluzione Civica Luciana Barlocci bo ...