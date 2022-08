Primo gol con il Toronto: insigne festeggia così negli spogliatoi (Di lunedì 8 agosto 2022) Lorenzo insigne ha realizzato la sua prima rete con il Toronto nella partita vinta 4 - 3 contro Nashville. Poi nello spogliatoio la festa con i compagni di squadra. 8 agosto 2022 Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Lorenzoha realizzato la sua prima rete con ilnella partita vinta 4 - 3 contro Nashville. Poi nelloo la festa con i compagni di squadra. 8 agosto 2022

