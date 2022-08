Minaccia la moglie e la insegue in caserma nel Napoletano, poi aggredisce i Carabinieri (Di lunedì 8 agosto 2022) Pur di continuare ad insultare la moglie, l’ha inseguita fin dentro alla stazione dei Carabinieri. A Ercolano, in provincia di Napoli, un uomo è stato arrestato dai militari dell’Arma che si sono recati nell’abitazione della coppia, dopo aver ricevuto una segnalazione. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Pur di continuare ad insultare la, l’ha inseguita fin dentro alla stazione dei. A Ercolano, in provincia di Napoli, un uomo è stato arrestato dai militari dell’Arma che si sono recati nell’abitazione della coppia, dopo aver ricevuto una segnalazione. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

