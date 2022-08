Letizia: “Abbiamo giocato bene, ottima reazione”. E polemizza sull’arbitraggio (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGaetano Letizia non ci sta. Il capitano del benevento polemizza sulle decisioni dell’arbitro Colombo di Como, che a suo dire hanno inciso sull’eliminazione della Strega dalla Coppa Italia Frecciarossa. Le parole del terzino partenopeo: Avvio – “Abbiamo subito aggredito la partita, il benevento ha giocato una buona gara. L’hanno vinta loro e dobbiamo fargli i complimenti ma Abbiamo lottato alla pari”. Primo gol – “Se fosse fallo o meno su di me non lo so, ho preso certamente una botta in testa. Non so se il regolamento da ieri è cambiato, non ho intenzione di fare commenti sull’arbitro ma quando si prende un colpo alla testa solitamente il gioco viene fermato”. reazione e polemica – “Sono molto contento per la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGaetanonon ci sta. Il capitano delventosulle decisioni dell’arbitro Colombo di Como, che a suo dire hanno inciso sull’eliminazione della Strega dalla Coppa Italia Frecciarossa. Le parole del terzino partenopeo: Avvio – “subito aggredito la partita, ilvento hauna buona gara. L’hanno vinta loro e dobbiamo fargli i complimenti malottato alla pari”. Primo gol – “Se fosse fallo o meno su di me non lo so, ho preso certamente una botta in testa. Non so se il regolamento da ieri è cambiato, non ho intenzione di fare commenti sull’arbitro ma quando si prende un colpo alla testa solitamente il gioco viene fermato”.e polemica – “Sono molto contento per la ...

