L'attacco della Lega: «Non si distinguono i candidati di sinistra dai giornalisti Rai» (Di lunedì 8 agosto 2022) Se c'è una cosa che sembra unire la coalizione di centrodestra (che sta mascherando molto bene i malumori su leadership e divisione di incarichi una volta al governo, come sarà probabile) è sicuramente l'acredine con cui sta trattando la Rai e, nella fattispecie, l'informazione del servizio pubblico. Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture ed ex direttore di Radio Padania, è la voce della Lega sul lavoro dei giornalisti di Viale Mazzini. In una intervista a Libero attacca: «Quando parlano, non si riesce a distinguere i candidati della sinistra dai giornalisti della Rai o dai giornalisti di altri giornali». LEGGI ANCHE > L'improvviso interesse della Lega per gli ascolti (e per la ...

