La dolce vita: il tormentone estivo di Fedez, Mara Sattei e Tananai è il video più visualizzato su YouTube (Di lunedì 8 agosto 2022) Il video de "La dolce vita", il tormentone estivo architettato dal trio inedito formato da Fedez, Mara Sattei e Tananai, guida la classifica dei piu' cliccati in Italia nell'ultima settimana su YouTube; per il trio quasi quattro milioni di views. Seconda posizione per il video di "Caramello", la hit proposta da Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo. Guadagna il gradino piu' basso del podio il tormentone estivo dei salentini Boomdabash, il titolo del brano e' "Tropicana", per l'occasione la voce femminile convocata al microfono e' Annalisa, al banco regia nuovamente la premiata ditta Takagi&Ketra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

