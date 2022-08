J-Lo e Ben Affleck hanno già divorziato? La verità sulla “separazione” (Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle ultime ore, dopo l’uscita di una notizia su un giornale americano, sui social è esploso il caso. Potrete rendervene conto anche voi, qualora decidiate di fare un “giro” su Twitter. Tra le tendenze mondiali di giornata, il nome di Ben Affleck e quello di Jennifer Lopez. Il motivo? Si parlerebbe di un divorzio tra i due, un divorzio che sarebbe un vero e proprio record, se solo fosse vero. In realtà, tutto nasce probabilmente da un equivoco o dalla scelta di usare una parola che avrebbe provocato incomprensioni appositamente. In America infatti, nelle ultime ore si è parlato di “separazione” tra i due attori ma il vero senso, è che Jennifer Lopez e Ben Affleck, a causa dei diversi impegni lavorativi, dopo aver trascorso una romantica luna di miele tra Parigi e Capri, hanno dovuto allontanarsi. L’attore sarebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle ultime ore, dopo l’uscita di una notizia su un giornale americano, sui social è esploso il caso. Potrete rendervene conto anche voi, qualora decidiate di fare un “giro” su Twitter. Tra le tendenze mondiali di giornata, il nome di Bene quello di Jennifer Lopez. Il motivo? Si parlerebbe di un divorzio tra i due, un divorzio che sarebbe un vero e proprio record, se solo fosse vero. In realtà, tutto nasce probabilmente da un equivoco o dalla scelta di usare una parola che avrebbe provocato incomprensioni appositamente. In America infatti, nelle ultime ore si è parlato di “” tra i due attori ma il vero senso, è che Jennifer Lopez e Ben, a causa dei diversi impegni lavorativi, dopo aver trascorso una romantica luna di miele tra Parigi e Capri,dovuto allontanarsi. L’attore sarebbe ...

