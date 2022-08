QUOTIDIANO NAZIONALE

A un militante ortodosso (rimasto anonimo) la frase non andò giù e così diede del "" al ...Da. La sinistra continua a farsi del male. E il web infierisce Serracchiani: "Gesto irresponsabile sulla pelle degli italiani. Ora la destra brinda" Meloni: "Calenda non si sposa più ... Da Marx a Tafazzi. La sinistra continua a farsi del male. E il web infierisce "Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola". Poche ore prima l'annuncia della rottura del patto con il Pd da parte di Carlo Calenda ...In casa Pd il personaggio autolesionista interpretato da Giacomo Poretti e la frase cult di Nanni Moretti in ’Bianca’ vengono citati continuamente Dai Socialisti Gaudenti a Osho, in rete impazzano mem ...