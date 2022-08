Cuneo, “50 mucche avvelenate dal sorgo” in un allevamento. Coldiretti: “Attendiamo esami” (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel giro di mezz’ora cinquanta mucche al pascolo sono morte “uccise” in pochi minuti a causa del sorgo: il cereale considerato resistente al caldo, a causa della siccità ha sviluppato alcune tossine trasformandosi in un veleno. È successo sabato mattina a Sommariva Bosco (Cuneo) all’azienda agricola di Giacomino Olivero, allevatore di bovini di razza Piemontese. Aveva portato i suoi capi (oltre 160) in un terreno di proprietà poco distante dalla stalle. “È stato uno strazio. Vedevi le mucche boccheggiare e morire” ha raccontato l’allevatore al quotidiano La Stampa e al Tgr Piemonte. Le mucche morte erano tutte gravide. Sono intervenuti poi il veterinario dell’azienda agricola e quello dell’Asl Cn2 oltre all’aiuto di vicini e amici che hanno permesso di salvare altri 30 capi, grazie a flebo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel giro di mezz’ora cinquantaal pascolo sono morte “uccise” in pochi minuti a causa del: il cereale considerato resistente al caldo, a causa della siccità ha sviluppato alcune tossine trasformandosi in un veleno. È successo sabato mattina a Sommariva Bosco () all’azienda agricola di Giacomino Olivero, allevatore di bovini di razza Piemontese. Aveva portato i suoi capi (oltre 160) in un terreno di proprietà poco distante dalla stalle. “È stato uno strazio. Vedevi leboccheggiare e morire” ha raccontato l’allevatore al quotidiano La Stampa e al Tgr Piemonte. Lemorte erano tutte gravide. Sono intervenuti poi il veterinario dell’azienda agricola e quello dell’Asl Cn2 oltre all’aiuto di vicini e amici che hanno permesso di salvare altri 30 capi, grazie a flebo. ...

