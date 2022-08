Crosetto vuole che i giornalisti non ricordini i fatti (Di lunedì 8 agosto 2022) La storia che stiamo per raccontare si basa su eventi realmente accaduti. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente causale (e non casuale). Sono scritti nelle carte dei resoconti parlamentari, quelli che descrivono in maniera oggettiva il comportamento di questo o quel partito politico. Di questo o quell’esponente di maggioranza e opposizione. Storia che, dunque, sono scritte nero su bianco e che non possono essere cancellate. Ma, nonostante questo, Guido Crosetto – co-fondatore di Fratelli d’Italia e oggi consigliere di Giorgia Meloni – ha deciso di affibbiare l’etichetta di «giornalista di parte» a chi spiega al pubblico il comportamento del “partito dei Patrioti” in merito al recovery fund e ai successivi passaggi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che si basa sui fondi dell’Unione Europea. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 agosto 2022) La storia che stiamo per raccontare si basa su eventi realmente accaduti. Ogni riferimento a persone esistenti o arealmente accaduti è puramente causale (e non casuale). Sono scritti nelle carte dei resoconti parlamentari, quelli che descrivono in maniera oggettiva il comportamento di questo o quel partito politico. Di questo o quell’esponente di maggioranza e opposizione. Storia che, dunque, sono scritte nero su bianco e che non possono essere cancellate. Ma, nonostante questo, Guido– co-fondatore di Fratelli d’Italia e oggi consigliere di Giorgia Meloni – ha deciso di affibbiare l’etichetta di «giornalista di parte» a chi spiega al pubblico il comportamento del “partito dei Patrioti” in merito al recovery fund e ai successivi passaggi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che si basa sui fondi dell’Unione Europea. LEGGI ...

