Cordoglio social per la scomparsa di Roger E. Mosley (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – , meglio conosciuto per il suo ruolo di ‘TC’ nella serie poliziesca d’azione ‘Magnum PI’. L’attore, che aveva 83 anni, è morto ieri al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a causa delle ferite riportate in un incidente d’auto a Lynwood, in California, come ha confermato a ‘Usa Today’ la figlia Ch-a Mosley. In tanti hanno voluto ricordarlo attraverso i social media. “Gran parte del mio divertimento con ‘Magnum PI’ viene da Roger E. Mosley, l’eroe comico sconosciuto di molte scene di quello show”, ha scritto l’editore Philip Michaels su Twitter. “Giornata triste. Il mio amico Roger E. Mosley, 83 anni, che ha interpretato ‘TC’ in Magnum PI, è passato – dice la scrittrice e regista Tina Andrews su Twitter postando due foto dell’attore, quando era ‘TC’ in ‘Magnum Pi’ e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – , meglio conosciuto per il suo ruolo di ‘TC’ nella serie poliziesca d’azione ‘Magnum PI’. L’attore, che aveva 83 anni, è morto ieri al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a causa delle ferite riportate in un incidente d’auto a Lynwood, in California, come ha confermato a ‘Usa Today’ la figlia Ch-a. In tanti hanno voluto ricordarlo attraverso imedia. “Gran parte del mio divertimento con ‘Magnum PI’ viene daE., l’eroe comico sconosciuto di molte scene di quello show”, ha scritto l’editore Philip Michaels su Twitter. “Giornata triste. Il mio amicoE., 83 anni, che ha interpretato ‘TC’ in Magnum PI, è passato – dice la scrittrice e regista Tina Andrews su Twitter postando due foto dell’attore, quando era ‘TC’ in ‘Magnum Pi’ e ...

StraNotizie : Cordoglio social per la scomparsa di Roger E. Mosley - Grigiopel : Il bolognese ignorante, invece di fare polemica come sui social, a Castenaso si è stretto in cordoglio accanto alla… - sferriam : RT @cronaca_di_ieri: 01/08/22 CASERTA (CE) - Mondo della medicina in lutto: si è spento a 59 anni il Dott. Ecografista Antonio Picierno S… - noalgregge : RT @cronaca_di_ieri: 01/08/22 CASERTA (CE) - Mondo della medicina in lutto: si è spento a 59 anni il Dott. Ecografista Antonio Picierno S… - Bobbio65M : RT @cronaca_di_ieri: 01/08/22 CASERTA (CE) - Mondo della medicina in lutto: si è spento a 59 anni il Dott. Ecografista Antonio Picierno S… -