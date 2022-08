Clima, la superficie del ghiaccio antartico è ai minimi storici: - 7% rispetto alla media (Di lunedì 8 agosto 2022) La superfice del ghiaccio marino antartico ha raggiunto nel mese scorso il suo valore minimo da 44 anni di rilevazioni satellitari a questa parte. La quantità di ghiaccio, secondo quanto rilevato dal ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 agosto 2022) La superfice delmarinoha raggiunto nel mese scorso il suo valore minimo da 44 anni di rilevazioni satellitari a questa parte. La quantità di, secondo quanto rilevato dal ...

LucianoCerasa : Avete approfittato dei finanziamenti e della campagna del governo nel periodo di siccità per creare invasi di super… - GINA32451015 : RT @lifegate: La temperatura della superficie del #Mediterraneo registrata il 22 luglio mostrava, lungo le coste della Francia e dell'Itali… - Ninfearosa : RT @lifegate: La temperatura della superficie del #Mediterraneo registrata il 22 luglio mostrava, lungo le coste della Francia e dell'Itali… - Maximix1970 : @PomodoroMarco @gicrisf @ascochita @GiZollino @stebaraz I rifiuti stoccati in superficie sono 'pericolosi' in relaz… - marenero08 : RT @lifegate: La temperatura della superficie del #Mediterraneo registrata il 22 luglio mostrava, lungo le coste della Francia e dell'Itali… -