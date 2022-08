Che fine ha fatto Raffaele Palladino? La nuova vita ancora in Serie A (Di lunedì 8 agosto 2022) Raffaele Palladino non ha avuto la possibilità di mostrare tutto il proprio reale talento che tutti erano convinti avrebbe potuto far vedere. Fino a qualche anno fa la Juventus aveva sicuramente uno dei settori giovanili più importanti d’Italia, per questo motivo erano stati davvero molti u giocatori interessanti che avevano l’opportunità di diventare grandi, con Raffaele Palladino che sicuramente è stato uno di quelli che ha deluso maggiormente le aspettative. Ansa FotoCi sono stati moltissimi giocatori che hanno avuto l’opportunità di giocare con la gloriosa maglia della Juventus, con molti di essi che però non sono riusciti in alcun modo a dimostrare pienamente il proprio talento, nonostante durante il settore giovanile dessero davvero grandissime speranze. Uno di quelli che sembrava avere il futuro più roseo in ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 agosto 2022)non ha avuto la possibilità di mostrare tutto il proprio reale talento che tutti erano convinti avrebbe potuto far vedere. Fino a qualche anno fa la Juventus aveva sicuramente uno dei settori giovanili più importanti d’Italia, per questo motivo erano stati davvero molti u giocatori interessanti che avevano l’opportunità di diventare grandi, conche sicuramente è stato uno di quelli che ha deluso maggiormente le aspettative. Ansa FotoCi sono stati moltissimi giocatori che hanno avuto l’opportunità di giocare con la gloriosa maglia della Juventus, con molti di essi che però non sono riusciti in alcun modo a dimostrare pienamente il proprio talento, nonostante durante il settore giovanile dessero davvero grandissime speranze. Uno di quelli che sembrava avere il futuro più roseo in ...

