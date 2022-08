Che fare per la crescita e il debito. Un test in vista del voto (Di lunedì 8 agosto 2022) È troppo chiedere che nella campagna elettorale che si sta aprendo i partiti discutano dei problemi veri dell’Italia? E’ troppo pretendere che dicano cosa intendono fare per affrontare i due problemi che fanno dell’Italia un’anomalia assoluta, non solo in Europa: l’assenza di crescita e l’alto debito? Senza crescita non si risolve la questione del debito. E si aggravano tutti gli altri problemi. Si può discutere se il salario minimo sia una buona o una cattiva idea, ma se l’economia non cresce è molto difficile che possano crescere i salari; così come è molto difficile affrontare la nuove povertà che pure ci sono, specie fra i lavoratori autonomi che sono stati spiazzati dal Covid e dal caro energia. Senza crescita, il welfare di cui andiamo giustamente fieri alla ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 8 agosto 2022) È troppo chiedere che nella campagna elettorale che si sta aprendo i partiti discutano dei problemi veri dell’Italia? E’ troppo pretendere che dicano cosa intendonoper affrontare i due problemi che fanno dell’Italia un’anomalia assoluta, non solo in Europa: l’assenza die l’alto? Senzanon si risolve la questione del. E si aggravano tutti gli altri problemi. Si può discutere se il salario minimo sia una buona o una cattiva idea, ma se l’economia non cresce è molto difficile che possano crescere i salari; così come è molto difficile affrontare la nuove povertà che pure ci sono, specie fra i lavoratori autonomi che sono stati spiazzati dal Covid e dal caro energia. Senza, il weldi cui andiamo giustamente fieri alla ...

