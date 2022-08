Calhanoglu oltre gli assist: alzare l'asticella per difendere la maglia da titolare (Di lunedì 8 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

sportli26181512 : Calhanoglu oltre gli assist: alzare l'asticella per difendere la maglia da titolare: Calhanoglu oltre gli assist: a… - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Inter, #Calhanoglu oltre gli assist: alzare l'asticella per difendere la maglia da titolare - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, #Calhanoglu oltre gli assist: alzare l'asticella per difendere la maglia da titolare - Gazzetta_it : Inter, #Calhanoglu oltre gli assist: alzare l'asticella per difendere la maglia da titolare - ilwijnaldumiano : RT @whoisdesa: @GioSerafini86 @E_Silvestrin @Grande__Jack80 con la differenza che Perisic oltre i 10/15mln non lo cedevi, mentre con Calhan… -