Calciomercato Milan – Per il centrocampo spunta anche Santamaria

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e guarda in Francia: oltre ai già noti Sissoko, Fofana e Onana, piace Baptiste Santamaria del Rennes

