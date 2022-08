Al via la beta pubblica della One UI 5 su Android 13 per i Galaxy S22 (Di lunedì 8 agosto 2022) Più colori e widget più ordinati. Ma anche suoni meglio organizzati e app multilingua, e arriva il centro sulla sicurezza. Si parte in Germania, Stati Uniti e Corea del Sud, per poi espandersi ad altre regioni nei prossimi mesi.... Leggi su dday (Di lunedì 8 agosto 2022) Più colori e widget più ordinati. Ma anche suoni meglio organizzati e app multilingua, e arriva il centro sulla sicurezza. Si parte in Germania, Stati Uniti e Corea del Sud, per poi espandersi ad altre regioni nei prossimi mesi....

