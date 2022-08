Aerei low cost, attenti al trucco: le compagnie così vi fanno spendere di più (Di lunedì 8 agosto 2022) Le offerte degli Aerei low cost non sempre possono rappresentare un risparmio. Le compagnie, tramite un determinato concetto, portano a far spendere di più i viaggiatori. Ecco come fanno. Il settore dei viaggi, con il tempo, ha vissuto varie evoluzioni. Negli ultimi anni ha sempre più piede l’ambito degli Aerei low cost. Tale settore è fatto perlopiù da giovanissimi che viaggiano per divertimento. Ragion per cui, non hanno molti problemi a non spendere solo per il biglietto in se. Usufruiscono, dunque, anche di alcune spese accessorie. Cosa che permette di far guadagnare alla compagnia di più. Adobe StockGli ultimi mesi per i viaggiatori non sono stati molto facili. I problemi che riguardano i viaggi sono stati davvero vari. Non solo ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 agosto 2022) Le offerte deglilownon sempre possono rappresentare un risparmio. Le, tramite un determinato concetto, portano a fardi più i viaggiatori. Ecco come. Il settore dei viaggi, con il tempo, ha vissuto varie evoluzioni. Negli ultimi anni ha sempre più piede l’ambito deglilow. Tale settore è fatto perlopiù da giovanissimi che viaggiano per divertimento. Ragion per cui, non hanno molti problemi a nonsolo per il biglietto in se. Usufruiscono, dunque, anche di alcune spese accessorie. Cosa che permette di far guadagnare alla compagnia di più. Adobe StockGli ultimi mesi per i viaggiatori non sono stati molto facili. I problemi che riguardano i viaggi sono stati davvero vari. Non solo ...

newsfinanza : Aerei, l’ad di Ryanair: «L’era low cost non è finita, continueremo a vendere voli a 9,99 euro» - infoiteconomia : Voli aerei low cost, il trucco delle compagnie aeree per farti spendere di più - disinformate_it : RT @Corriere: Aerei, l’ad di Ryanair: «L’era dei voli a 9,99 euro non è finita» - infoiteconomia : Aerei, l’ad di Ryanair: «L’era low cost non è finita, continueremo a vendere voli a 9,99 euro» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Aerei, l’ad di Ryanair: «L’era dei voli a 9,99 euro non è finita» -