Vlasic Toro, domani incontro con gli agenti del serbo (Di domenica 7 agosto 2022) Il Toro continua a cercare rinforzi per il suo reparto offensivo: in programma un incontro con gli agenti del serbo Vlasic Dopo le polemiche furenti dei giorni scorsi, il Toro si sta riattivando sul mercato e mette nel mirino Vlasic. Il trequartista serbo in forza al West Ham è considerato obiettivo primario da Juric e, secondo quanto riportato da Tuttosport, domani è in programma un incontro con gli agenti per capire la fattibilità dell'operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

