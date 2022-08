Viticoltura bio in crescita: il bilancio dell’incontro sul biologico (Di domenica 7 agosto 2022) Grande partecipazione di viticoltori e operatori del settore oggi alla FEM per l’incontro sul biologico realizzato in collaborazione con il Centro Laimburg Il Trentino è fra le province italiane con una maggiore incidenza della superficie a vite per uva da vino coltivata con metodo biologico (13,3%). Nel 2021 ha raggiunto i 1368 ettari con un ulteriore incremento di 66 ettari rispetto al 2020 delle superfici certificate biologiche e in conversione. Difesa e sostenibilità in Viticoltura biologica sono i temi approfonditi, oggi, alla Fondazione Edmund Mach nell’ambito del tradizionale incontro annuale dove sono state presentate le prove sperimentali in corso a San Michele e realizzato in collaborazione con il Centro di sperimentazione Laimburg. In apertura Claudio Ioriatti, dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico FEM, ha ... Leggi su lopinionista (Di domenica 7 agosto 2022) Grande partecipazione di viticoltori e operatori del settore oggi alla FEM per l’incontro sulrealizzato in collaborazione con il Centro Laimburg Il Trentino è fra le province italiane con una maggiore incidenza della superficie a vite per uva da vino coltivata con metodo(13,3%). Nel 2021 ha raggiunto i 1368 ettari con un ulteriore incremento di 66 ettari rispetto al 2020 delle superfici certificate biologiche e in conversione. Difesa e sostenibilità inbiologica sono i temi approfonditi, oggi, alla Fondazione Edmund Mach nell’ambito del tradizionale incontro annuale dove sono state presentate le prove sperimentali in corso a San Michele e realizzato in collaborazione con il Centro di sperimentazione Laimburg. In apertura Claudio Ioriatti, dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico FEM, ha ...

