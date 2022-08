Tennis, ATP Los Cabos 2022: Daniil Medvedev vince il primo titolo dell’anno, battuto in finale Cameron Norrie (Di domenica 7 agosto 2022) Il nuovo campione dell’ATP di Los Cabos è Daniil Medvedev, che si sblocca in questa stagione, conquistando il suo primo titolo nel 2022. E’ la quattordicesima affermazione in carriera per il Tennista russo, la prima da quando è numero uno del mondo, superando in finale il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-5 6-0 e succedendogli nell’albo d’oro, visto che proprio Norrie aveva vinto l’ultima edizione del torneo messicano. Una finale durata poco meno di un’ora e mezza di gioco e rimasta in equilibrio nel solo primo set. Medvedev ha vinto il torneo senza concedere nemmeno un set, mentre Norrie è totalmente crollato nella ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Il nuovo campione dell’ATP di Los, che si sblocca in questa stagione, conquistando il suonel. E’ la quattordicesima affermazione in carriera per ilta russo, la prima da quando è numero uno del mondo, superando inil britannicocon il punteggio di 7-5 6-0 e succedendogli nell’albo d’oro, visto che proprioaveva vinto l’ultima edizione del torneo messicano. Unadurata poco meno di un’ora e mezza di gioco e rimasta in equilibrio nel soloset.ha vinto il torneo senza concedere nemmeno un set, mentreè totalmente crollato nella ...

