DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - sportli26181512 : Sampdoria, Gabbia l'alternativa se salta Rugani: La Sampdoria vuole definire un innesto in difesa il prima possibil… - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, per ora è bloccata la cessione di Gabbia alla Sampdoria - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, per ora è bloccata la cessione di Gabbia alla Sampdoria - milansette : Tuttosport - Milan, per ora è bloccata la cessione di Gabbia alla Sampdoria #acmilan #rossoneri -

Kjaer, Kalulu e Tomori non bastano, dato che a Matteoè stata promessa ladopo l'arrivo del nuovo innesto. Chiaramente, per affrontare una stagione al massimo delle ambizioni in ...Con la partenza di Alessio Romagnoli (Lazio) e l'incertezza riguardo al futuro di Matteo(accostato alla) , il Milan ha bisogno di un altro difensore per completare il proprio ...Fino a quando il Milan non prenderà un nuovo difensore centrale, la cessione in prestito di Matteo Gabbia alla Sampdoria sarà bloccata. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna ...Arrivano segnali incoraggianti per la Sampdoria dall’amichevole tra Vicenza e Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha schierato in campo Matteo Gabbia, rimasto in panchina per tutti i novanta ...