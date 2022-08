“Ricoverato per…”: la malattia entrata in casa di Gerry Scotti (Di domenica 7 agosto 2022) Gerry Scotti ha deciso di rompere il silenzio e di condividere quel momento così difficile che ha vissuto quando è stato costretto ad essere Ricoverato in terapia intensiva Gerry Scotti è uno di quei conduttori che non si ferma mai, un uomo che dà il meglio di sé in ogni suo progetto a cui prende parte. Sappiamo infatti che proprio lui è il volto preferito di Striscia la Notizia, un uomo che con la sua conduzione riesce ad intrattenere tutte le sere. Un lavoro che molto spesso fa affiancato da Michelle Hunziker. Ma se Gerry Scotti riesce ad ottenere tutto questo successo, il merito di sicuro va al suo entusiasmo e alla sua voglia di migliorarsi e di mettersi in gioco. Anche lui però si è trovato in una situazione talmente difficile al punto che ha ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 7 agosto 2022)ha deciso di rompere il silenzio e di condividere quel momento così difficile che ha vissuto quando è stato costretto ad esserein terapia intensivaè uno di quei conduttori che non si ferma mai, un uomo che dà il meglio di sé in ogni suo progetto a cui prende parte. Sappiamo infatti che proprio lui è il volto preferito di Striscia la Notizia, un uomo che con la sua conduzione riesce ad intrattenere tutte le sere. Un lavoro che molto spesso fa affiancato da Michelle Hunziker. Ma seriesce ad ottenere tutto questo successo, il merito di sicuro va al suo entusiasmo e alla sua voglia di migliorarsi e di mettersi in gioco. Anche lui però si è trovato in una situazione talmente difficile al punto che ha ...

PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: Kim Sung Gyu (INFINITE) portato in ospedale per una ferita alla mascella, dove ha ricevuto cure e fatto esami più appr… - kpopWorldItaly1 : Kim Sung Gyu (INFINITE) portato in ospedale per una ferita alla mascella, dove ha ricevuto cure e fatto esami più a… - MuraGesuino : RT @IngridRayser: ?? ISCHEMIA CEREBRALE PER L'EX PORTIERE DELLA NAZIONALE STEFANO TACCONI RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVISSIME, ERA NOTA LA S… - Sissijj14 : RT @IngridRayser: ?? ISCHEMIA CEREBRALE PER L'EX PORTIERE DELLA NAZIONALE STEFANO TACCONI RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVISSIME, ERA NOTA LA S… - caterinacorda1 : RT @IngridRayser: ?? ISCHEMIA CEREBRALE PER L'EX PORTIERE DELLA NAZIONALE STEFANO TACCONI RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVISSIME, ERA NOTA LA S… -

Covid, 2467 contagi in Emilia Romagna. Risalgono ricoveri Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.463 (+23 rispetto a ... Nessun ricoverato in terapia intensiva a Ravenna (dato invariato rispetto a ieri). L'età media dei ... Centauro ritrovato a terra nella vicina Valsesia, è molto grave ... il malcapitato è stato ricoverato in codice rosso, prima all'ospedale di Borgosesia e poi, in elicottero, è stato trasferito al Cto di Torino. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'... ilGiornale.it quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.463 (+23 rispetto a ... Nessunin terapia intensiva a Ravenna (dato invariato rispetto a ieri). L'età media dei ...... il malcapitato è statoin codice rosso, prima all'ospedale di Borgosesia e poi, in elicottero, è stato trasferito al Cto di Torino. Indagini sono in corsoricostruire la dinamica dell'... Suzuka, brutto incidente per Gino Rea: ricoverato in gravi condizioni