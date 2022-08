Pozzuoli in lutto per Sabrina Pisellini | una vita spezzata a 38 anni

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 7 agosto 2022) È rientrata da Milano la salma di, la nostra concittadina che viveva a Milano da qualche anno, dove lavorava come estetista. I residenti del Parco “Il Pino” in Via vecchia San Gennaro, piangono insieme ala famiglia, la bimba nata e cresciuta tra quei viali, interrogandosi sul perché di un destino così beffardo. Alla Il Blog di Giò.